Monaco : Jordi Mboula n'a pas dit son dernier mot

Sur le papier, l'affaire semblait intéressante. Recruté à la Masia contre 3 M€, Jordi Mboula, alors âgé de 18 ans, avait débarqué à Monaco avec un contrat de 5 ans et un statut de grand espoir. Plus de trois ans après, force est de constater que le milieu offensif s'est un peu perdu en route. C'est bien simple, depuis son arrivée sur le Rocher à l'été 2017, l'Espagnol n'a disputé que 21 rencontres officielles toutes compétitions confondues et étalées entre trois clubs : Monaco donc, où il a notamment cumulé 10 rencontres de Ligue 1 sur deux saisons (1 but en 304 minutes), mais aussi le Cercles Bruges et aujourd'hui Huesca, où il est actuellement prêté. Un total bien faible pour un joueur désormais âgé de 21 ans, trop souvent blessé, et qui voit le temps filer très vite.

Mboula joue de malchance. En Belgique, il ne sera resté que six petits mois, le temps de fouler les pelouses de Jupiler League à seulement 7 reprises pour 3 titularisations. L'éviction de Fabien Mercadal au début du mois d'octobre, mais surtout une lourde blessure à un tendon de la cuisse gauche ont scellé son sort. C'est bien simple, il n'a plus du tout joué en championnat. Monaco l'a alors exfiltré en janvier pour le prêter immédiatement en Liga 1 2 3. Mais à Huesca aussi, rien ne se passe comme prévu. Sur le banc lors des trois premières rencontres, il a enfin pu montrer ce qu'il valait durant 14 petites minutes face à Extremadura (2-2) le 29 février dernier, avant de voir la crise sanitaire stopper nette les compétitions.

Mboula veut toujours s'imposer à Monaco

Tant pis, l'international U19 espagnol a dû s'y résoudre. «C’est frustrant, car j’avais retrouvé la compétition fin février et j’avais faim de jeu, de football. Être coupé dans ton élan, au début, ça fait comme une rechute», indique celui qui a passé le confinement à Huesca. Il va pouvoir retrouver le sourire et du temps de jeu puisque les compétitions ont repris. D'autant que l'enjeu est important car les Azulgranas jouent la montée en Liga. Ce week-end, ils ont même ramené une victoire importante de Malaga (3-1) qui leur permet de se classer 3e, à seulement deux points du Real Saragosse et trois du leader Cadix, les équipes occupant les deux premières places qualificatives pour la première division.

Encore faut-il que Jordi Mboula joue, lui qui va rester au club jusqu'à la fin du championnat (un accord a été trouvé avec Monaco). Resté sur le banc pour le retour à la compétition, il devrait bénéficier du calendrier serré pour se montrer et nourrit toujours l'ambition de s'imposer à son retour en France. «Dans l’immédiat, j’ai envie de finir cette saison, de rejouer au foot. À la fin de mon prêt, je retournerai à Monaco. J'ai comme objectif de montrer que je peux m’y imposer, que le club a eu raison de me recruter. Après deux grosses blessures, je veux enchaîner les matches et faire enfin une saison pleine.» Mboula n'a pas dit son dernier mot. Il faudra aussi convaincre la nouvelle direction sportive monégasque et un Robert Moreno qu'il a bien connu chez les jeunes du Barça. Pour ça, il faudra être performant sur le terrain.