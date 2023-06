La réponse d’Emmanuel Macron sur la vente de l’OM

Le président de la République Emmanuel Macron est actuellement en déplacement à Marseille. Supporter déclaré de l’Olympique de Marseille, le chef de l’État n’a pas manqué d’être interpellé au sujet d’un dossier qui passionne les supporters phocéens : la vente de l’OM.

BFM Marseille a ainsi capté une scène où l’on voit Rachid Zeroual, leader des South Winners lancé au président : « aidez-nous à trouver de bonnes offres. Aidez-nous, on souffre ». Ce à quoi Macron a répondu : « Il y a de bons entraîneurs qui sont dans les parages ». Réponse qui n’a pas convaincu Zeroual. « Ce ne sont pas des entraîneurs qu’on cherche, nous. » Réponse du chef de l’État : « non, mais des entraîneurs qui peuvent amener de bons investisseurs et de bons joueurs », a-t-il indiqué, avant de passer son chemin.

