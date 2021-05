FC Barcelone : la direction envoie un message cruel aux cadres de l'équipe

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est dans une situation difficile. Certes, Joan Laporta travaille aux côtés de plusieurs entités financières comme Goldman Sachs pour avoir un peu de marge de manœuvre lors du mercato estival notamment, mais il va falloir couper de nombreuses sources de dépenses. Et cela devrait se faire au niveau des salaires, avec une masse salariale colossale qui pèse énormément dans les comptes du club catalan.

Comme l'explique Mundo Deportivo, le club a convoqué les agents de plusieurs cadres du vestiaire. Et le message a été très clair : il n'y a plus d'argent pour les payer. La situation financière est trop compliquée et rédhibitoire.

Des salaires impossibles à prendre en charge

Le média cite les noms de Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba. S'ils souhaitent rester au club, il va falloir renégocier - à la baisse donc - leurs émoluments et débuter de nouvelles négociations. Les salaires accordés avec l'ancienne direction sont bien trop élevés, surtout que les joueurs en question ne sont pas tous à leur meilleur niveau. Derrière, la direction a aussi convoqué une réunion générale avec l'effectif du club pour les tenir au courant de la situation financière, et plus tard, des réunions individuelles auront lieu.

Dans ces discussions, le FC Barcelone y est allé avec énormément de pincettes. Du respect pour les tauliers cités plus haut, mais un discours réaliste. C'est simple, les dirigeants barcelonais n'ont pas d'autre choix. Comme expliqué par d'autres médias catalans, les joueurs bankables comme Antoine Griezmann pourraient eux aussi être poussés vers la sortie.