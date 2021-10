FC Barcelone - Real Madrid : la réaction de Ronald Koeman qui va faire parler

La suite après cette publicité

Difficile de dire que Ronald Koeman sort très fragilisé de cette défaite lors du Clasico, puisque l'entraîneur néerlandais était déjà vivement critiqué en Catalogne. On ne frappe pas un homme à terre, en somme. En revanche, le coach du FC Barcelone a tenu des propos qui ne vont pas forcément plaire à Barcelone, notamment parce qu'il a semblé se satisfaire du résultat et du contenu du match.

« C'est difficile ce résultat parce que nous avons fait des mérites suffisants pour qu'il soit différent, surtout en première période. Une occasion très claire pour le 1-0, et derrière ils marquent 0-1. Après, ce fut difficile, car ils ont défendu et on savait que leurs contre-attaques étaient dangereuses », a lancé l'ancien sélectionneur néerlandais.

Koeman estime que le Barça a été bon en première période

« Le public a été phénoménal jusqu'à la dernière seconde, on a essayé, mais on n’a pas eu le résultat que l'on voulait. En première période, on a été bons. On a eu beaucoup de possession du ballon », a conclu l'entraîneur du FC Barcelone, qui s'exprimera dans les prochaines minutes en conférence de presse. Il a tout de même démarré cette dernière en disant que son équipe « a démontré ne pas être inférieure au Real Madrid ».

Voilà qui ne devrait clairement pas faire plaisir aux supporters du Barça, déjà très critiques avec leur entraîneur, qui ne se remet pas assez en question selon eux. Ces déclarations après une défaite face au rival historiques ne vont donc pas passer. Les prochaines heures risquent d'être critiques pour celui que Joan Laporta n'a pas pu licencier à cause de l'indemnité colossale - plus de 10 millions d'euros - qu'il faudrait lui verser...

Les notes du Clasico

Le classement de la Liga