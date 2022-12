PSG : Christophe Galtier revient sur la polémique du char à voile

La suite après cette publicité

Souvenez-vous, c'était le 5 septembre dernier, la veille du premier match de Ligue des champions du PSG face à la Juventus (2-1) cette saison. Interrogé sur les méthodes de déplacement du club de la capitale et sur la possibilité d'adopter une démarche plus éco-responsable, Christophe Galtier avait répondu, sur le ton de l'humour, que les Rouge et Bleu regardaient s'il était possible de «se déplacer en char à voile ». Une réplique ayant eu provoqué un fou rire de Kylian Mbappé, présent à ses côtés en conférence de presse ce jour-là dans l'auditorium du Parc des Princes, mais aussi de vives réactions et critiques de toutes parts.

Sur le plateau de Télématin ce mardi, le coach du PSG est revenu, avec encore plus de recul, sur cet épisode fâcheux. « Ça ne m'a pas servi de leçon, mais on s'aperçoit qu'il y a une grande exposition et qu'il faut faire très attention, parce que les phrases sont reprises. Il faut faire attention avec l'humour. On n'a pas tous le même humour, c'est difficile à faire comprendre ou faire passer. Évidemment, en termes de communication, quand vous êtes l'entraîneur du PSG, vous devez faire très attention, car vous êtes très exposé », a ainsi lancé le technicien français, qui n'est pas près de se débarrasser de cette histoire.