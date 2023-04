Bayern : la petite phrase de Thomas Tuchel sur le vestiaire du PSG

La suite après cette publicité

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2018 et 2020, Thomas Tuchel a réussi à emmener le club parisien en finale de la Ligue des Champions, perdue contre le Bayern Munich, en 2020 (0-1). Aujourd’hui à la tête du club bavarois, Thomas Tuchel a été questionné sur la difficulté de gérer les stars d’un vestiaire. Si ses expériences ont pu être variées à Chelsea, au PSG ou au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a avoué que le vestiaire parisien était «spécial».

«Il n’y a pas de secret pour gérer les stars. Chaque club a son propre ADN. C’était spécial à Paris. C’est différent en Angleterre et en Allemagne, il est donc difficile de comparer. La culture de Chelsea et du Bayern est assez similaire. Il s’agit avant tout de gagner. Ce sont des clubs forts qui fixent les règles. Cela forge le caractère. C’est vrai que les choses étaient un peu différentes à Paris. C’est une culture un peu différente dans le pays, mais ce n’est ni mieux ni moins bien. Le plus important, c’est que j’aime mon équipe. C’était génial d’être sur le terrain avec de telles personnalités. Un vestiaire est une entité sensible», a avoué le néo-technicien bavarois.

À lire

Chelsea : Thomas Tuchel évoque le licenciement de Graham Potter