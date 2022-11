Mercato FC Barcelone : Xavi a choisi ses deux premiers renforts de l'hiver

La suite après cette publicité

On vient à peine d'arriver en novembre, mais pour beaucoup de supporters du Barça, la saison est déjà en partie gâchée. Cette élimination en Ligue des Champions, alors que l'équipe semblait armée pour aller loin dans la compétition, en a refroidi plus d'un en Catalogne. Et même s'il y a encore possibilité de remporter la Liga et de faire un bon parcours en Europa League, cette humiliation ne sera pas oubliée de sitôt.

Et il faut dire que Joan Laporta a déjà prévu de signer quelques chèques en vue du prochain mercato pour renforcer l'équipe de Xavi. Ce dernier estime encore avoir besoin de renforts, via des profils un peu plus défensifs notamment, et son président devrait le gâter avec quelques nouvelles pièces lors du mois de janvier. La Cadena SER dévoile déjà des noms.

Trois arrivées en hiver

On apprend ainsi que pour la position de latéral droit, Arnau Martínez a tapé dans l'oeil du coach catalan. Son nom était déjà sorti, mais il semble maintenant être le grand favori. Du haut de ses 19 ans, il fait partie des joueurs les plus prometteurs en Espagne, et il connaît bien la maison puisqu'il a passé beaucoup de temps à La Masia plus tôt pendant sa formation. Son prix serait de 20 millions d'euros.

Un défenseur central, pour couvrir le départ à la retraite de Piqué notamment, est aussi attendu. La radio confirme qu'Iñigo Martínez (Athletic), déjà suivi l'été dernier, fait partie des favoris de la direction. Xavi l'apprécie également beaucoup. Enfin, un milieu de terrain est attendu, alors que le club a proposé un nouveau contrat à Sergio Busquets, qui a dit non...