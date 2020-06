Liverpool : Jürgen Klopp prépare une grande lessive estivale pour financer son mercato

Champion d'Europe en titre, sans doute bientôt champion d'Angleterre 2019/2020, Liverpool a le sourire. Malgré tout, les Reds, comme bien d'autres clubs, ne sont pas épargnés par les retombées négatives de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi, les Anglais, qui ciblent le duo de Wolverhampton Adama Traoré (24 ans)-Ruben Neves (23 ans), feront très attention à leurs dépenses sur le marché des transferts cet été.

Dans un premier temps, ils souhaitent consolider les forces de leur effectif. Virgil van Dijk (28 ans) est en passe de signer un nouveau contrat record et Georginio Wijnaldum (29 ans) est en discussions avancées pour prolonger. Ce sera sans doute au tour de Sadio Mané (28 ans) ensuite. Une fois les cadres de Jürgen Klopp verrouillés, les Scousers s'attaqueront au chantier des départs.

Deux anciens de Ligue 1 concernés, un de Ligue 2

Ils doivent impérativement vendre pour dégager des liquidités à réinvestir ensuite. Quatre joueurs confirmés ont ainsi déjà été placés sur la liste des transferts selon les informations du Sun. Les doublures Divock Origi (25 ans), héros de la campagne victorieuse en C1 la saison passée, Xherdan Shaqiri (28 ans, déjà annoncé à Newcastle) et l'ancien Lyonnais Dejan Lovren (30 ans) sont les têtes de gondole de ce remaniement espéré par les dirigeants du club aux côtés de Naby Keita (25 ans).

Recruté pour plus de 50 M€ au RB Leipzig à l'été 2018, le Guinéen, passé par Istres, ne s'est jamais vraiment imposé comme un titulaire indiscutable, entre blessures, méformes et concurrence (34 apparitions en Premier League, 3 buts). Le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2023, ne sera donc pas retenu en cas d'offre jugée satisfaisante. On apprend également que deux joueurs actuellement prêtés, Marko Grujic (24 ans, Hertha Berlin) et Harry Wilson (23 ans, Bournemouth), sont eux aussi à vendre. Enfin, Adam Lallana (32 ans), s'il a prolongé jusqu'à l'issue de l'actuelle saison, ne restera pas au-delà à Anfield. L'international anglais pourrait rebondir du côté de Leicester ou tenter sa chance à l'étranger. Qu'on se le dise, ça va bouger cet été à Liverpool !