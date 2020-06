Liverpool veut faire coup double à Wolverhampton

Le mercato anglais est déjà bien parti. Pour l'instant, c'est Chelsea qui mène la danse, avec l'arrivée d'Hakim Ziyech, et celle de Timo Werner qui devrait bientôt se concrétiser. De son côté, Manchester United rêve de Jadon Sancho, la star du Borussia Dortmund. Et Liverpool alors ? Depuis des semaines déjà, on parle du même nom : Adama Traoré, de Wolverhampton.

L'ailier hispano-malien de 24 ans serait la priorité de Jürgen Klopp. Le week-end dernier, les médias britanniques affirmaient que les Wolves étaient prêts à se séparer du joueur formé à La Masia, en plus de Raul Jiménez, l'attaquant mexicain. Un duo qui rapporterait un sacré chèque au club entraîné par Nuno Espirito Santo, qui espère récupérer au total plus de 110 millions d'euros pour les deux joueurs.

Ruben Neves plaît aussi beaucoup à Klopp

Et voilà que le Sun en dit un peu plus ce samedi. Le tabloïd anglais confirme encore l'intérêt du club de la Mersey pour Traoré, et rajoute que Klopp espère piocher un deuxième joueur à Wolverhampton. Il s'agit de Ruben Neves, le milieu de terrain portugais de 23 ans. Les doutes autour de Naby Keita et de Wijnaldum, qui n'a pas encore signé de nouveau contrat, pousseraient l'Allemand à se pencher sur le Lusitanien, qui correspond à merveille au profil de joueur qui plaît à l'ancien du BVB.

Le média rajoute qu'avec les ventes de joueurs comme Xherdan Shaqiri, Divock Origi ou Dejan Lovren, en plus de l'argent qui sera économisé avec le départ d'Adam Lallana, Liverpool aura tout de même une marge de manœuvre assez intéressante pour recruter. Il faudra cependant se montrer convaincant avec les dirigeants des Wolves, et nul doute qu'un double-transfert dépasserait facilement les 100 millions d'euros...