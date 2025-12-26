CAN 2025 : la panenka osée de Mohamed Salah avec l’Égypte

La deuxième journée de la phase de groupes de la CAN 2025 se poursuit ce vendredi au Maroc. Vainqueurs sur le fil face au Zimbabwe lors de son match d’ouverture, l’Égypte affronte actuellement l’autre cador de son groupe B, l’Afrique du Sud. Buteur héroïque dans les derniers instants de la rencontre lundi (2-1), Mohamed Salah revit avec les Pharaons.

En délicatesse et en conflit ces dernières semaines avec Arne Slot à Liverpool, l’ailier de 33 ans a encore marqué, ce vendredi. Après avoir reçu un doigt dans l’œil de Mudau, le gaucher a trompé Ronwen Williams, considéré comme l’un des meilleurs gardiens d’Afrique, avec une panenka sublime.