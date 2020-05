OM : trois joueurs sont candidats à un départ cet été !

L'annonce de la fin de saison décrétée par le gouvernement a été accueillie de façon plutôt mitigée à Marseille. Les Phocéens sont assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais il faut dire qu'ils étaient déjà bien partis pour y parvenir si la saison était allée jusqu'au bout. Et l'annulation des journées restantes va logiquement priver le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud de précieux revenus liés aux droits TV notamment. Les finances de la formation du sud de la France en auraient eu bien besoin, avec ce déficit structurel important et ces problèmes avec le fair-play financier. Le prochain mercato s'annonce donc assez calme.

Dans le sens des arrivées, il ne faudra pas s'attendre à des folies comme l'a déjà lancé Andoni Zubizarreta dans un entretien en Espagne. « C'est un coup financier à tous les niveaux, et qui touche tout le monde de façon générale. On verra comment on pourra gérer ça. C'est difficile de commencer à parler de prévisions (pour le mercato, NDLR), quand tout est arrêté. Personne ne sait comment ça va se passer pour le mercato. Il y a moins de rentrées d’argent. Par exemple, nous ne toucherons pas tous nos droits TV. Ça aura de l’influence et ce sera une situation où il y aura moins d'argent. On ne doit pas s'attendre à un monde du football qui va vers le haut, mais à un monde du football qui va vers le bas (financièrement parlant, NDLR) », avait ainsi prévenu le directeur sportif espagnol.

Vendre, la condition pour recruter

Pire, il faudra probablement se séparer d'éléments importants cet été, puisque comme l'explique le quotidien l'Equipe, les dirigeants marseillais voudront faire baisser cette masse salariale importante. Si Zubi et compagnie veulent intégrer de nouveaux visages à leur effectif, il faudra se séparer de plusieurs joueurs comme l'explique l'Equipe. Trois joueurs sont cités par le quotidien sportif comme candidats à un départ : Duje Caleta-Car (23 ans), Bouna Sarr (28 ans) et Morgan Sanson (25 ans).

Tous trois ont une belle cote sur le marché. Le défenseur croate a notamment été annoncé dans le viseur de clubs du calibre du Bayern Munich et de Naples, alors que le latéral plaît énormément en Espagne, ainsi qu'en Angleterre et en Allemagne comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato. Quant au milieu de terrain, il a lui aussi été au cœur de nombreuses rumeurs l'envoyant en Premier League pour des montants conséquents ces derniers mois. Reste désormais à voir si le club aura besoin de se séparer des trois joueurs cités ou si une seule grosse vente suffira à se remettre dans le vert, mais André Villas-Boas et les supporters marseillais sont prévenus : ils devront faire leurs adieux à certains joueurs cet été...