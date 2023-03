Rennes-OM : la délivrance du buteur Sead Kolasinac

La lumière a jailli de ses pieds, à la finition d’un coup franc bien placé joué rapidement par Jordan Veretout avec Cengiz Ünder. Ce dimanche, Sead Kolasinac a donné la victoire à l’OM à Rennes (1-0), dans le choc de la 26e journée de Ligue 1. Un succès ô combien important pour les Phocéens, qui restaient sur une lourde défaite contre le PSG et une élimination en quart de finale de la Coupe de France contre Annecy, le tout à la maison.

« Bien sûr, on voulait montrer une réaction, a confirmé l’ancien latéral gauche d’Arsenal auprès de Prime Video. En Coupe de France, ce n’était pas ce qu’il fallait faire, on s’est dit qu’il fallait respecter tout le monde, c’était important de montrer une réaction face à un adversaire difficile, on voulait gagner ce match. On a vu que les autres n’avaient pas gagné, mais à la fin, on regarde simplement nos prestations. On est très heureux de gagner ce match après l’élimination en Coupe. »

