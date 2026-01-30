Le Mans pousse pour Adil Bourabaa

Adil Bourabaa anime la fin de mercato. Actuellement à Beauvais, le jeune milieu de terrain de 20 ans réalise une saison remarquée en National 2, au point d’avoir déjà été élu à huit reprises homme du match en seulement douze rencontres. Des performances qui n’ont pas échappé au Mans FC, surprenant quatrième de Ligue 2, qui a formulé une offre assortie d’un pourcentage très intéressant à la revente. Le joueur, séduit par le projet sarthois, a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre le MUC.

Problème : la situation se complique du côté de Beauvais. Selon nos informations, un accord moral existait entre le club de l’Oise et Bourabaa, lui garantissant une porte de sortie en cas d’intérêt d’un club ambitieux de National ou de Ligue 2. Un engagement qui n’aurait finalement pas été respecté par la direction beauvaisienne, alors que Le Mans pousse toujours pour recruter Adil Bourabaa, qui est déjà OK avec les Mucistes.