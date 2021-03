Séville : Ocampos veut rester

Depuis son arrivée en terre andalouse, Lucas Ocampos (26 ans) a réellement explosé aux yeux de l’Europe. Débarqué en provenance de l’Olympique de Marseille à l’été 2019, il s’est rapidement imposé comme un cador de l’équipe de Julen Lopetegui. Si certains clubs se sont montrés intéressés, l’international argentin ne pense qu’à Séville.

«Il y a eu beaucoup de discussions, mais je dis toujours la même chose. Je me concentre sur le quotidien. J'aime la ville, ce qui s'est passé au cours de ces deux années et j'espère que cela va continuer. Je suis très heureux et je ne pense à aucun autre endroit que celui-ci», a-t-il expliqué à la radio espagnole Canal Sur. De quoi refroidir les clubs européens et rassurer les supporters sévillans.