OM : la préparation cauchemardesque de Bamba Dieng

La suite après cette publicité

Nouvelle saison, nouveaux espoirs. C'est sûrement ce que se disait l'attaquant de l'Olympique de Marseille Bamba Dieng. L'attaquant international sénégalais, sorti de la réserve par Nasser Larguet en février 2021 pour un match de Coupe de France contre Auxerre, s'est révélé cette saison (17 titularisations, 1 passe décisive, 8 buts toutes compétitions confondues). Il a même commencé avec la sélection des Lions de la Téranga, avec qui il est devenu champion d'Afrique en ce début d'année 2022.

Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Entré en jeu lors du premier match de présaison, qui était aussi le premier du nouvel entraîneur, Igor Tudor, il a inscrit un triplé contre le Marignane-Gignac-Cote-Bleu FC. Depuis ? Une seconde période contre Norwich, puis plus rien. Pas une seule petite minute de jeu. Une situation qui crispe bien entendu tout le monde, notamment les supporters. Après la confrontation face au Betis Séville, Tudor a expliqué certaines choses : « en ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football ».

L'entourage de Dieng attend une communication du club

Un déclassement aussi rapide que véritablement inexplicable, sachant qu'il devrait passer sixième dans la hiérarchie en cas d'arrivée d'Alexis Sanchez. Enfin, pas si inexplicable que cela. Bamba Dieng est l'un des rares joueurs à avoir une belle valeur marchande. Pablo Longoria le sait, il va devoir vendre pour financer son mercato et surtout rassurer Frank McCourt, l'actionnaire majoritaire de l'OM. Cela ressemble quand même à un message envoyé.

Dans l'entourage de la direction, on explique que c'est un joueur qui a un contrat et une valeur, que tout dépend des offres, mais que ce n'est pas du tout une obligation de le vendre. Du côté du joueur, on reste sur les mêmes bases : il veut continuer ce qu'il a commencé à l'OM (ce qui a été communiqué par son agent lundi). Dans son clan, on regrette aussi le manque de communication depuis et lors de la seule et unique discussion qu'il y a eue entre les deux parties cet été. Est-ce que le club compte sur lui ? Est-ce qu'il veut le vendre ? Est-il moins performant à l'entraînement ? Rien de tout cela n'est revenu aux oreilles de ses proches. Tout comme l'éventuelle prolongation de contrat dont il était question en décembre dernier lorsqu'il a été revalorisé. Le jeune attaquant de 22 ans ne pouvait pas moins bien préparer sa saison...