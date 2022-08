OM : le clan Bamba Dieng sort du silence

La suite après cette publicité

La situation de Bamba Dieng interroge à l'OM. Buteur à trois reprises en deux apparitions en préparation, l'attaquant international sénégalais, chouchou de l'Orange Vélodrome, n'a ensuite disputé aucune rencontre sous les ordres d'Igor Tudor. De quoi faire jaser autour de son avenir. Comme nous vous le révélions sur notre site, Dieng plaît par exemple beaucoup au Benfica. Dans une interview accordée à nos confrères de La Provence, l'agent du n°12 marseillais est sorti du bois pour mettre les choses au clair. « Pendant l'intersaison, j'ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s'inscrivait sur la durée à l'OM, qu'il souhaitait rester et n'envisageait pas de partir maintenant », a d'abord expliqué Seydou Bocar Seck, avant de poursuivre.

« Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : "écoutez, on juge que c'est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose." À partir de ce moment-là, on saurait ce qu'on a à faire. L'autre alternative pourrait être une méforme. Mais c'est une hypothèse à écarter... Il a montré suffisamment de choses pour qu'on ne pense pas cela. [...] Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu'il reçoit. » Et l'agent de Bamba Dieng de confirmer les intentions de son poulain pour la suite. « De son côté, sa décision est prise. Il veut rester. L’OM, c’est son club. Il a l’intention de rendre aux supporters toute l’énergie positive qu’il reçoit par des bonnes performances sur le terrain. »