Mercato OM : Bamba Dieng séduit énormément Benfica

Les mercatos passent et se ressemblent un peu trop du côté de l'Olympique de Marseille. Comme souvent, le club du sud de la France arrive à recruter mais pour vendre, c'est bien plus compliqué. S'ils ont mis la main sur Isaak Touré, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Luis Suarez et même Nuno Tavares ce samedi matin, les Phocéens ont seulement vendu Luan Peres à Fenerbahçe pour environ 5 millions d'euros. Pourtant, la formation olympienne a besoin de liquidités et son propriétaire Frank McCourt ne souhaite plus remettre la main à la poche et compte sur des ventes.

Le président Pablo Longoria et ses équipes ont donc du travail sur ce point là et les dirigeants phocéens cherchent des joueurs à forte valeur marchande. Et c'est le cas de Bamba Dieng. Auteur d'un triplé après son entrée en jeu contre Marignane en début de préparation estivale, l'avant-centre sénégalais a ensuite disparu des radars. « Nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue puisque Dimitri est aussi un second attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football », avait d'ailleurs lancé récemment le coach Igor Tudor à son sujet. Bamba Dieng est donc légèrement poussé vers la sortie et certains clubs commencent à se tourner vers lui.

Benfica réfléchit à un prêt avec OA obligatoire

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions en exclusivité que Fribourg était très intéressé par le joueur de 22 ans qui avait marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 25 matches de Ligue 1 la saison passée. Mais le club allemand n'est pas seul sur ce dossier. Selon nos informations, le Benfica Lisbonne est désormais sur le coup, ou du moins prépare quelque chose en coulisses. La formation portugaise réfléchit à faire une offre de prêt avec option d'achat obligatoire après 15 matches joués. Celle-ci devrait s'élever à 12 millions d'euros dans la proposition du SLB, troisième de Liga Portugal Bwin en 2021/22. Et on imagine aussi, côté portugais, que l’OM demandera une option de rachat prioritaire.

Reste désormais à connaître l'avis de l'Olympique de Marseille concernant cette offre. Pour rappel, le dauphin du Paris SG la saison dernière attend au moins 15M€ pour laisser filer l'international sénégalais (11 sélections, 1 but) et sera intransigeant sur ce point. Le prix est donc presque là mais en option d'achat obligatoire après un prêt d'une saison... Mais Bamba Dieng, qui voit bien qu'il n'entre lui pas du tout dans les plans du technicien croate pour les mois à venir, devrait un peu plus y réfléchir.