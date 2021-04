Liverpool-Real Madrid : les notes du match

La suite après cette publicité

Suite et fin des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, avec ce Liverpool-Real Madrid forcément très alléchant. Après son match plein de maîtrise à l'aller, le club espagnol devait se méfier de la bête anglaise blessée. D'autant qu'il se présentait avec une défense alternative, avec Valverde arrière droit et une charnière Nacho-Militao pas toujours garante de solidité bien qu'efficace face au FC Barcelone le week-end dernier. En face, Jürgen Klopp alignait son trio offensif classique, tout en composant avec les absences pour sa défense également. Dès le début de la rencontre, les Reds mettaient une grosse pression sur les Merengues et s'offraient une première énorme occasion. Lancé en profondeur, Mané remisait instantanément pour Salah à l'entrée de la surface, mais l'Egyptien centrait trop sa frappe, repoussée par Courtois (2e).

De quoi donner le ton d'une rencontre lancée sur un gros rythme. Les Reds décidaient d'insister sur leur côté gauche, ciblant peut-être Valverde, pas un spécialiste du poste. Mais le danger pouvait venir aussi du côté droit. Salah éliminait plusieurs adverses et le ballon atterrissait dans les pieds de Milner, aux vingt mètres. L'Anglais enroulait sa frappe, que Courtois sortait de sa lucarne (11e). Le Real subissait et affichait un déchet technique surprenant au milieu. Mais il pouvait compter sur Benzema, auteur d'un joli numéro dans la surface et dont le centre, détourné, trouvait le poteau d'Alisson (20e) ! Liverpool baissait d'un ton, le hard rock de Klopp se transformait en un léger twist. Et le Real pouvait imposer un faux rythme, tout en restant menaçant grâce aux déplacements de Benzema et à la vitesse de Vinicius.

Il aura manqué quelque chose à Liverpool

Le duo Salah-Mané réveillait malgré tout les Reds, le premier étant encore servi par le deuxième. Mais Salah ne cadrait pas sa frappe du gauche, en pleine surface (41e). Dans la foulée, Wijnaldum vendangeait une énorme occasion, en envoyant au-dessus un ballon remis en retrait par Alexander-Arnold (42e) ! Liverpool gâchait ses occasions et réduisait ses chances de qualification. Au retour des vestiaires, les hommes de Klopp repartaient à l'attaque et on voyait enfin à l'oeuvre Firmino, qui, comme Salah, tombait sur un Courtois vigilant (46e). Les Reds s'offraient un nouveau temps fort mais péchaient encore à la finition. Comme s'il ne pouvait rien arriver au Real de Zinedine Zidane, même moins bon qu'à l'aller.

Alors Klopp chamboulait son équipe en faisant entrer Thiago Alcantara et Diogo Jota à la place de Kabak et Milner. Diogo Jota amenait un peu plus de créativité devant mais il y avait toujours une jambe, un pied, ou Courtois pour détourner la frappe ou la dernière passe. Plus les minutes passaient, plus les Anglais se décourageaient et plus l'expérience madrilène sautait aux yeux. Chaque sortie de balle était soignée, Casemiro montait son niveau d'un cran et Zidane pouvait même relayer un Kroos plutôt décevant, en replaçant l'inusable Valverde dans l'entrejeu. Score final 0-0. Le Real Madrid a basculé dans sa dimension européenne lors de cette double confrontation, en étouffant Liverpool à l'aller, puis en sachant ne pas s'affoler lors du retour, en s'appuyant sur les parades de Courtois. Voilà la Casa Blanca en demi-finale.

L'homme du match : Thibaut Courtois (7,5) : deux parades pour lancer son match. Sur la première, il ne se laisse pas surprendre par la frappe trop centrée de Salah. Sur la deuxième, il s'envole très haut pour détourner une frappe de Milner. Derrière, il a été aidé par les attaquants qui n'ont plus cadré jusqu'à la fin de la première période. De nouveau vigilant devant Firmino en début de deuxième période et sur les ballons chauds dans sa surface jusqu'au coup de sifflet final. Impeccable.

Liverpool

Alisson (5) : après son match raté à l'aller, Alisson se devait de montrer un meilleur visage. Ce fut le cas. Le gardien brésilien a été très rassurant sur sa ligne et a su intervenir au bon moment comme sur ce face-à-face avec Vinicius (66e). Rien d’autre à se mettre sous la dent pour lui.

Alexander-Arnold (5) : très critiqué, à juste titre, au match aller, Alexander Arnold a affiché un niveau largement plus proche de ses standards. Sur son couloir droit, il a été très intéressant sur les phases offensives. Son duo avec Mohamed Salah a plutôt bien fonctionné et il a plusieurs fois donné de bons ballons à ses attaquants. Défensivement, il a aussi été très propre en cadenassant bien Vinicius notamment et Rodrygo son remplaçant (77e). Il aurait mérité une passe décisive pour son bon service pour Wijnaldum (40e).

Phillips (3) : la semaine dernière, on avait des doutes quant à la capacité du défenseur anglais à élever son niveau jeu pour un quart de finale de Ligue des champions. Cela s’est confirmé encore ce soir. Philips a manqué son rendez-vous. Il a commis un nombre incalculable de fautes plus maladroites les unes que les autres. Très souvent, il a semblé perdu sur le terrain et n’a pas réussi à suivre les déplacements de Karim Benzema. Face à Vinicius, c’est son manque de vitesse qui lui a posé des problèmes. Pas à la hauteur d’un match aussi important.

Kabak (3) : dans une charnière centrale qui ne dégageait aucune sérénité, le défenseur turc n’est pas sorti du lot. Il a, lui aussi, été en retard dans ses interventions, dans sa lecture du jeu. Il avait bien commencé la rencontre avec une bonne intervention sur Benzema (4e) mais par la suite, il n’a vraiment pas été rassurant. À l’image de son coéquipier en défense central, il n’était pas au niveau d’un quart de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, tout simplement. Remplacé par Diogo Jota à la 60e. Le Portugais s’est crée une occasion (70e) puis plus rien.

Robertson (4) : contrairement à son compère sur le couloir droit, Robertson a été beaucoup moins en jambes que lors du match aller. Alors qu’on s’attendait à ce que l’Écossais prenne constamment son côté surtout avec la présence de Valverde en tant que latéral droit coté Real, il a été finalement très timide. Il n’est que très peu monté et n’a quasiment pas dédoublé du match alors que c’est l’une de ses forces. Par pour rien si le jeu de Liverpool a largement penché à droite. Même sur ses coups de pieds arrêtés, il n’a pas excellé.

Fabinho (5) : le Brésilien a semblé plus concerné et plus sérieux dans cette rencontre. C’est peut-être aussi parce qu’il était épaulé par Milner dans l’entrejeu et qu’il ne s’est pas chargé tout seul des monstres Kroos et Modric. Il a gratté quelques ballons dans les pieds de ses adversaires du jour. Il a fini en défense centrale après la sortie de Kabak mais n’a pas semblé plus perturbé que ça. Match très correct de sa part.

Milner (4,5) : Jürgen Klopp avait sans doute décidé de titulariser l’expérimenté James Milner pour apporter plus de caractère à une équipe qui s’était fait marcher dessus au match aller. C’est plutôt concluant. Sa petite guerre avec Casemiro tout au long du match en est la preuve. Le milieu anglais s’est aussi illustré avec une très belle frappe qui obligeait Thibaut Courtois à la parade (10e). Sa présence a permis de sécuriser le couloir de Robertson grâce à un bon repli défensif. Remplacé par Thiago Alcantara à la 60e. Le milieu espagnol a touché plusieurs ballons, mais n’a pas réussi à bouleverser la rencontre.

Wijnaldum (4,5) : au match aller, Wijnaldum avait fait partie des Reds les plus décevants. Ce soir, le Néerlandais a rendu une copie un peu meilleure avec plus de justesse technique et surtout beaucoup plus d’engagement. Il a répondu présent dans l’impact physique et a su accompagner les actions quand il le fallait. Il aurait pu ouvrir le score en fin de première période, mais sa frappe manquait de précision (41e). C’est lui qui s’est occupé de faire le lien entre la défense et l’attaque. Malheureusement, comme à l’aller, il s’est vite éteint physiquement et a donc perdu en impact.

Mané (4) : ce match est finalement à l’image de Sadio Mané depuis quelque temps : frustrant. Le Sénégalais est souvent capable par ses dribbles, sa justesse technique et sa vitesse de briser n’importe quelles défenses. Mais très souvent, il lui manque ce petit quelque chose pour finir l’occasion pour jouer juste et pour débloquer des situations. Il avait commencé la rencontre avec une belle remise qui aurait dû finir sur un but (2e). Par la suite, même s’il a été très remuant, il n’a pas réussi à réellement inquiéter la défense madrilène. Il a aussi disparu au fil du match, sans doute très diminué physiquement. Remplacé par Oxlade-Chamberlain à la 82e.

Salah (5) : pour tenter de renverser un Real Madrid depuis quelques semaines, Liverpool devait compter sur un grand Mohamed Salah. L’Égyptien avait aussi à cœur de faire mieux que lors de la phase aller. Son face à face raté du début de match n’avait rien de rassurant (2e). Finalement, le meilleur buteur de Premier League s’est rattrapé - à moitié - puisqu’il a été très actif sur le front de l’attaque. Quasi toutes les offensives des Reds sont passés par lui. On pourra et devra lui reprocher son manque d’application dans le dernier geste (31e, 41e, 67e, 90+2e), surtout que son équipe n’avait pas besoin de ça.

Firmino (3) : au match aller, on n’avait très peu vue l’attaquant brésilien. Même son de cloche sur ce match retour. Si d’habitude, on voit souvent Firmino participer au jeu de l’équipe et servir dans de bonnes conditions les deux flèches que sont Salah et Mané, cette fois-ci, il a touché très peu de ballon. Il a eu du mal à être trouvé, car il a très souvent été bien pris au marquage par Casemiro, Modric et consorts. Sa deuxième période a été un peu mieux avec quelques occasions (46e, 69e). On attend logiquement beaucoup mieux de sa part. Remplacé par Shaqiri à la 82e.

Real Madrid