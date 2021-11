Ballon d'Or : Robert Lewandowski sacré meilleur buteur de l'année

Robert Lewandoski également titré. Le Polonais s'est vu remettre le prix de Buteur de l'année 2021 lors de la cérémonie du Ballon d'or. Vainqueur de la Bundesliga avec le Bayern Munich, le Polonais de 33 ans a terminé Soulier d'Or de l'année 2021 avec 64 buts inscrits en 54 matches.

L'an dernier, le Polonais avait dépassé les 40 buts de l'Allemand en une saison (1971/72). S'il a été éliminé au premier tour de l'Euro 2020, il aura notamment marqué à trois reprises lors de cette compétition pour un total de neuf buts sur l'année civile en sélection.

