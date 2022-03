OM : Paul Lopez et l'important soutien de Steve Mandanda

Le poste de gardien de but fait couler beaucoup d'encre cette saison du côté de l'Orange Vélodrome. Pau Lopez (27 ans) a rapidement volé la vedette à Steve Mandanda (36 ans), icône marseillaise, à la grande surprise de tous les supporters de l'OM. Mais le portier espagnol a su conquérir les fans de l'OM au fil des semaines. Au cours d'un entretien accordé à Prime Video et qui sera diffusé ce dimanche dans l'émission Dimanche Soir Football, l'ancien gardien de la Roma en a dit plus sur la relation qu'il a avec l'international français. « Je savais que j'arrivais dans un club où il y avait une légende. Mandanda est une icône à Marseille et il a tant fait pour ce club. Pour moi, c'était une opportunité d'être en compétition avec un gardien tel que lui », a-t-il d'abord lancé, avant de poursuivre.

« Et quand j'ai commencé à jouer, je savais que j'allais être dans l'œil du cyclone. Et c'est normal, les supporters ont passé des années à voir ce gardien dans les buts de l'OM. Un inconnu arrive et prend sa place, les supporters sont surpris. Mais ça a été facile dans le sens où cela se passait bien au jour le jour avec lui. Il a toujours été à mes côtés, jamais il ne m'a dénigré ou fait un mauvais coup. Au contraire, il m'a toujours aidé. Le Mandanda que je côtoie tous les jours dans le vestiaires est au-dessus du joueur. C'est une personne qui a toujours le sourire, qui a une voix dans l'équipe. Un capitaine qui dit tout haut ce qu'il a à dire. Et les coéquipiers le respectent car il a ce charisme. Au final, pour moi, ce n'était pas un passage si compliqué comme cela peut sembler l'être de l'extérieur. » Le groupe vit bien à Marseille.