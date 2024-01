Ligue 1 : Nice remporte son match grâce à un pénalty contre Metz

L’ennui était présent lors de cette rencontre pendant plus d’une heure. Peu d’occasions, peu de tirs à mettre à l’actif des deux équipes. Metz s’est contenté de bien défendre, ou de compter sur leur gardien Alexandre Oukidja (7 arrêts), face à une attaque niçoise peu inspirée. Seul un pénalty pouvait débloquer la situation. Il est venu un peu de nulle part, sur un léger contact entre Evann Guessand et Kévin N’Doram. L’ancien nantais provoque et transforme son pénalty (76e), le premier de sa carrière. Il s’agit du troisième but de la saison pour l’Ivoirien qui confirme sa place de titulaire en tant que numéro 9.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 38 19 9 11 5 3 20 11 15 Metz 16 19 -13 4 4 11 16 29

Les Niçois réalisent leur spéciale, une victoire 1-0. C’est la 6e fois que les hommes de Farioli terminent leur match avec ce résultat en Ligue 1. Une belle victoire avec de nouveau un clean sheet pour Marcin Bulka, le 12e de la saison. Avec cette défaite, les Messins réalisent repartent bredouille contre le deuxième de la Ligue 1. Une sixième défaite consécutive qui les met en difficultés au classement. Ils sont à égalité de point avec l’OL, barragiste, qui a également perdu son match hier contre Rennes. Le prochain match contre Lorient à domicile sera très important pour les Lorrains.