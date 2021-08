Orlando ou la seconde jeunesse de Nani

La Major League Soccer comme retraite dorée, très peu pour lui. Si Nani (34 ans) a décidé de mettre les voiles aux États-Unis en 2019 à Orlando City, c'est pour continuer à jouer et à être compétitif. Il a parfaitement repris le flambeau du Brésilien Kaka, qui a lui aussi fait le bonheur de la franchise floridienne de 2015 à 2017 (24 réalisations en 75 apparitions).

Le Lusitanien est toujours l'un des joueurs les plus influents de l'équipe américaine. Auteur de 12 réalisations en 30 apparitions pour sa première saison, il a enchaîné avec 6 buts en 19 matches en 2020, au cœur d'un exercice perturbé par la Covid-19. Avec 3 réalisations dont un doublé en demi-finale, l'ancien Mancunien avait été l'un des grands artisans de la qualification en finale des siens pour le tournoi MLS is back l'été dernier.

Des buts de folie en cascade

En 2021, le champion d'Europe 2016 est sur les mêmes standards, voire mieux. Il en est déjà à 9 réalisations et 5 passes décisives en 15 apparitions. Un rythme d'enfer. Surtout, la plupart de ses buts sont magnifiques, comme ses deux frappes du droit contre New York City (1-1) et l'Inter Miami (1-2), son tir du gauche face à Cincinatti (3-0) ou encore sa talonnade contre le Sporting Kansas City (1-1).

Des performances qui lui ont valu plusieurs titres honorifiques (joueur de la semaine, équipe type de la journée, but du mois), mais aussi une nomination parmi l'équipe All Stars de l'année. On vous l'a dit, Nani n'est donc pas venu en Floride pour faire du tourisme. Et alors que son contrat expire en décembre, sera-t-il tenté par une dernière aventure, en Europe ou ailleurs ? Vu sa forme du moment, il aurait tort de ne pas y penser.