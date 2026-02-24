De buteur attendu à milieu, l’étonnante reconversion de Nick Woltemade à Newcastle

Arrivé l’été dernier pour 90 millions d’euros afin de remplacer Alexander Isak, parti à Liverpool, Nick Woltemade devait incarner le nouveau visage de l’attaque de Newcastle. Mais la transition s’avère plus délicate que prévu pour l’international allemand (8 sélections). Auteur de 10 buts en 40 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, l’avant-centre de 23 ans restait même sur une longue période de disette, avec 14 matches sans marquer avant de retrouver le chemin des filets face à Aston Villa lors du 4e tour de FA Cup, le 14 février dernier (victoire, 3-1).

Malgré ce but libérateur, l’ex-attaquant de Stuttgart n’a pas totalement convaincu son entraîneur. En Premier League, par exemple, il n’a plus marqué depuis le 20 décembre et un doublé contre Chelsea (2-2). Et pour ne rien arranger, Eddie Howe n’hésite pas à titulariser Anthony Gordon à la pointe de l’attaque à sa place, depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, Woltemade a été repositionné plus bas sur le terrain lors des trois dernières rencontres, évoluant désormais dans un rôle de milieu offensif ou de relais. Une reconversion qui n’est pas sans rappeler celle de Joelinton, lui aussi arrivé à prix d’or chez les Magpies (43,5 millions d’euros en 2019, record à l’époque) avant d’être installé dans l’entrejeu par le technicien anglais.

Une évolution assumée par Eddie Howe

Présent en conférence de presse à la veille du match retour contre Qarabağ en Ligue des Champions (mardi, 21h), Eddie Howe a défendu ce choix tactique. « Ce rôle n’est pas très différent de celui que lui a confié l’Allemagne. Ils l’ont fait jouer en numéro 9 et lui ont demandé de descendre plus bas sur le terrain. Je ne pense pas que ce soit un grand changement, a expliqué le technicien anglais, dans des propos relayés par The Daily Mail, persuadé que cette adaptation peut servir la progression de son joueur. L’entraîneur des Magpies a notamment insisté sur les qualités techniques de son attaquant, qu’il voit davantage comme un « numéro neuf bas » pouvant participer au jeu.

« Nick est très heureux de jouer le rôle qu’il a joué lors des derniers matchs, il n’y a pas de conflit avec lui à ce sujet. Ses meilleures qualités sont d’aider techniquement à relier le jeu, a-t-il détaillé, rappelant aussi que la première saison d’un joueur étranger en Premier League est souvent la plus délicate. Il a très bien commencé, mais il était inévitable qu’il traverse une période difficile, où les équipes tout feraient pour l’arrêter. (…) Maintenant, le fait de commencer plus bas et de rester dans la ligne médiane ne me semble pas être un grand changement. Il m’a beaucoup impressionné. » Reste désormais à savoir si cette nouvelle position permettra à Woltemade de définitivement s’imposer dans le projet de Newcastle.

