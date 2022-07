Manchester United : les deux seules options de Cristiano Ronaldo pour son avenir

La suite après cette publicité

Mardi, toutes les caméras des médias anglais étaient rivées vers Manchester. Cristiano Ronaldo signait son retour dans la ville mancunienne, avec une grosse réunion au programme entre le Portugais, son agent Jorge Mendes, ainsi que les dirigeants de Manchester United. Et, sans surprise, les deux parties ont campé sur leur position. Cristiano Ronaldo veut toujours partir.

Reste donc à voir où pourra rebondir le Portugais. Et selon le Daily Mail, il n'a pas vraiment énormément d'options, puisque tous les tops clubs intéressés au début du feuilleton se sont peu à peu désistés, principalement pour des raisons financières. Du côté de Chelsea, on a déjà écarté la possibilité de l'enrôler, pendant que le Bayern Munich a déjà dit non publiquement à plusieurs reprises.

Deux options, voire une et demie

Selon la publication anglaise, le Portugais n'a même que deux options : signer à l'Atlético de Madrid ou... rester à Manchester United. Et même cette première option s'avère compliquée, puisqu'au moment où on écrit ces lignes, l'Atlético doit dégraisser et se séparer de joueurs comme Alvaro Morata ou Saul pour pouvoir enregistrer l'arrivée du Portugais.

Hier, la presse anglaise évoquait tout de même une possibilité qui pouvait satisfaire tout le monde : un prêt à l'Atlético pour une saison, puis retour à Old Trafford en cas de qualification pour la Ligue des Champions au cours de la saison à venir. Mais il faudrait que le natif de Madère prolonge son contrat qui expire en 2023. Voilà qui est clair.