Bayern Munich : Uli Hoeness en remet une couche sur le dossier Robert Lewandowski

Convoité par le FC Barcelone depuis plusieurs semaines, Robert Lewandowski (33 ans) reste pour l'heure un joueur du Bayern Munich. Et à en croire la dernière sortie de Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern, l'attaquant international polonais devrait bien poursuivre l'aventure en Bavière. Le Barça est prévenu.

«Nous travaillons intensément sur la nouvelle équipe. Si tout ce qu’on m’a présenté la semaine dernière sort, l’année prochaine, nous aurons une équipe attrayante et avec Lewandowski. Les choses ne se sont pas passées exactement comme lui et son agent le voulaient. C’est pourquoi ils se sont mis en colère. Je conseillerais à toutes les personnes impliquées d’être objectives et de ne pas laisser la situation dégénérer», a ainsi assuré le dirigeant bavarois lors de la cérémonie d’adieu du commentateur de football allemand vétéran Werner Hansch.