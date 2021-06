Équipe de France : quelle équipe pour affronter la Suisse ?

Dans un groupe F très relevé, l'équipe de France a réussi à sortir en tête avec cinq points après une victoire contre l'Allemagne (1-0) et des nuls face à la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2). L'étape de la phase de poules passée, place désormais aux huitièmes de finale. Et lundi soir, à la National Arena de Bucarest, en Roumanie, les Bleus vont tenter d'éliminer la Suisse pour accéder au prochain tour. Un adversaire bien connu des champions du Monde 2018 mais chaque match est différent. Surtout celui-ci où Didier Deschamps va devoir se creuser les méninges.

Si les dernières nouvelles sont rassurantes pour les éléments offensifs Thomas Lemar et Marcus Thuram, touchés à l'entraînement jeudi après-midi, on n'en sait pas vraiment plus concernant les latéraux Lucas Hernandez et Lucas Digne. Jeudi soir, L'Equipe annonçait que le joueur d'Everton était d'ores et déjà forfait, alors que pour le Munichois, il faut attendre encore. Contre le Portugal, Didier Deschamps avait tenté le pari Adrien Rabiot en latéral gauche en seconde période. Un pari plutôt réussi. Mais est-ce une solution sur le long terme ?

Que faire pour les latéraux ?

Pour le reste, le sélectionneur tricolore dispose d'un groupe bien garni et va avoir le choix. Il faudra par exemple trancher de l'autre côté de la défense, au poste de latéral droit, où Benjamin Pavard a été remplacé par Jules Koundé mercredi soir. Malheureusement, le défenseur du Séville FC n'a pas marqué de points pendant la partie. Alors que faire également pour la rencontre face à la Nati ? Réponse lundi soir aux alentours de 17 heures mais en attendant, Foot Mercato aimerait connaître votre onze de départ.

Pour participer et que votre proposition soit prise en compte, laissez votre onze de départ dans les commentaires de l'article (avec le schéma tactique) et nous nous chargerons de comptabiliser les votes pour ressortir un onze type dimanche soir, veille de ce France - Suisse. Qui allez-vous choisir pour occuper la droite de la défense ? Qui sera titulaire selon vous au poste de latéral gauche ? Et pour le milieu droit dans un 4-2-3-1, Corentin Tolisso sera-t-il encore aligné ? A vous de jouer !