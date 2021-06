Le propriétaire de l’Inter Miami confiant concernant une future arrivée de Messi

Alors que l’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas scellé, l’attaquant argentin est toujours plus courtisé. Si les dernières rumeurs évoquent une prolongation de contrat du natif de Rosario avec le FC Barcelone, rien n'a pour le moment été officialisé ou communiqué à ce sujet alors que son contrat prend fin dans 20 jours. À 33 ans, la Pulga pratique encore un football sensationnel et n’est pas encore prête à quitter le très haut niveau pour rejoindre la Major League Soccer, bien que ce soit l’un de ses objectifs dans le futur.

Pourtant le propriétaire de l’Inter Miami, club de Gonzalo Higuaín et de Blaise Matuidi, s’est dit optimiste concernant une arrivée dans les prochaines années du sextuple Ballon d’Or en Floride. « Je suis optimiste quant au fait que Messi jouera sous le maillot de l'Inter Miami car je pense que cela complètera l'héritage du plus grand joueur de notre génération et répondra aux ambitions des propriétaires de l'Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale », a-t-il dit déclaré à Goal. Le futur de Lionel Messi, à court terme, se dessine-t-il aux États-Unis ?