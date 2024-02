Le Mexique pleure un de ses joueurs après un drame

Le club de FC Juárez et le football mexicain sont en deuil après la mort de Diego Chávez. L’attaquant de 28 ans est décédé hier matin à la suite d’un accident de voiture. Avec l’équipe de première division mexicaine, le « Puma », comme il était surnommé, avait 46 apparitions sous le maillot de Juárez, marquant à trois reprises.

Son club lui a rendu hommage via un communiqué sur leurs réseaux sociaux : « C’est avec une profonde tristesse que nous informons toute la communauté du FC Juárez que notre joueur Diego "El Puma" Chávez est décédé tôt ce matin du 14 février dans un accident de voiture. Pendant son séjour au FC Juárez, El Puma se caractérisait par sa joie, son enthousiasme, sa simplicité et sa volonté, ainsi que par son esprit de dévouement et son amour pour nos couleurs. »