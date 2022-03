Chelsea : Edouard Mendy n'écarte pas un retour à l'OM

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy est revenu sur son passage à l'Olympique de Marseille (saison 2015/2016) : «en fait, j’étais venu pour la CFA, et dès que je suis arrivé, j’ai disputé un match amical avec la CFA et ça s’est bien passé. Du coup, ils ont dit « pourquoi pas », et je suis monté avec les pros. Ça s’est super bien passé. Je me rappelle que des gars comme Abdelaziz Barrada ou Lassana Diarra, passé par Le Havre et qui connait de nombreux grands de mon quartier, étaient hyper surpris. Tout comme Steve Mandanda. C’était assez surréaliste pour moi, sachant que j’étais sans club.»

Le champion d'Afrique 2021 avec le Sénégal rappelle également la hiérarchie des gardiens à l'époque, tout en n'écartant pas un possible retour à l'OM : «j’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais devant moi, il y avait Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales qui était l’espoir du club à ce poste. Même si j’avais dans mon rêve le plus fou cette pensée-là, la réalité était autre, c’était bouché de chez bouché de chez bouché, il n’y avait aucune voie pour y arriver. Est-ce que je pourrais devenir le gardien de l’OM dans quatre ou cinq ans ? On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, en tout cas, je me concentre sur Chelsea.»