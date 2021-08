L'OM a formulé une offre ridicule pour Daniel Wass

La suite après cette publicité

C'est le dossier du moment pour Pablo Longoria et ses équipes. Si les Phocéens seraient proches de boucler l'arrivée du défenseur serbe Nikola Maksimovic - pas forcément difficile à négocier car le joueur est libre - ils ont plus de mal à convaincre Valence pour Daniel Wass. Voilà plusieurs semaines que l'état-major marseillais tente d'enrôler le polyvalent milieu danois. Sans succès.

Et si on se fie aux informations dévoilées par le quotidien Marca, on comprend un peu mieux pourquoi les Ches ne veulent pas donner le feu vert au transfert. Selon le journal ibérique, l'offre de l'Olympique de Marseille est inférieure au million d'euros ! Une proposition qui a vexé les dirigeants du club espagnol, qui n'ont même pas voulu la prendre en compte.

Wass insiste : il veut partir

Pendant ce temps, le joueur a repris l'entraînement après des vacances prolongées en raison de l'Euro, et Pepe Bordalas, le nouveau coach de l'écurie de la cote méditerranéenne, compte sur lui. Point positif pour les Marseillais : Daniel Wass veut partir à tout prix et l'a déjà fait savoir à ses dirigeants. S'il a tout de même participé aux entraînements, sa tête n'est plus à Valence et il continue de faire le forcing pour quitter Mestalla.

Et avec un contrat qui expire dans un an, c'est l'ancien d'Evian qui est en position de force, d'autant plus que Valence a toujours besoin de liquidités et ne peut pas se permettre de le voir partir libre dans un an. Dans cette histoire, les trois parties semblent tout de même condamnées à s'entendre, et le média explique que tout porte à croire que l'OM va augmenter son offre dans les prochaines heures...