Sergio Ramos déjà capitaine du CF Monterrey

Arrivée au CF Monterrey durant le mercato hivernal, l’ancienne légende du Real Madrid et de l’Espagne Sergio Ramos devrait s’installer comme titulaire dès ses débuts ce week-end, et même porter le brassard de capitaine. C’est en tout cas ce qu’a annoncé son entraîneur en conférence de presse d’avant match, Martin Demichelis. «Après nous être mis d’accord avec lui, nous avons décidé qu’il sera titulaire demain. Il a l’air très, très en forme, très excité aussi, et ensuite nous verrons comment le match se déroule», a souligné le manager argentin.

«Je ne suis pas trop préoccupé par la question du capitanat, il y a des leaders importants dans le vestiaire… Sergio, je n’ai pas besoin de le dire, c’est l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football et sa personnalité en tant que capitaine, le respect qu’il impose et son côté autoritaire l’amènent vers ce rôle», a évoqué Demichelis pour justifier son choix de capitaine. Sergio Ramos débutera sa saison cette nuit contre San Luis, et tentera de hisser son club vers les sommets de Liga MX.