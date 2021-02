PSG : Neymar encense son "frère" Mbappé

Depuis quelques années maintenant, Neymar et Kylian Mbappé font le bonheur du PSG et de ses supporters. Les deux stars du club de la capitale enchaînent les buts, les passes décisives, les dribbles et les performances intéressantes. Et s'ils s'entendent très bien sur le terrain, c'est également le cas en dehors, comme l'a expliqué le Brésilien dans l'émission «Sept à Huit» de TF1.

La suite après cette publicité

«Nous avons une relation de frères. Moi, je suis l'aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble, je veux sortir le meilleur de lui. C'est un garçon en or, je l'appelle Golden Boy parce qu'il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot, tout le monde sait ce qu'il vaut. Mais même en dehors du terrain, il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s'amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100%», a lâché le numéro 10.