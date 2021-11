Maroc : Hakim Ziyech répond à Vahid Halilhodzic

La semaine passée, en inscrivant le but de la victoire de Chelsea à Malmö (0-1, 4e journée de Ligue des Champions), Hakim Ziyech (28 ans) est devenu le meilleur buteur marocain de l'histoire de la C1, à égalité avec l'ancien Bordelais Marouane Chamakh (8 réalisations). Le milieu offensif des Blues espérait sans doute que cela lui rouvrirait les portes de la sélection, fermées depuis une prise de bec avec le sélectionneur Vahid Halilhodzic. Il y a deux mois, ce dernier avait eu la dent dure avec sa star.

«Son comportement lors des deux derniers rassemblements ne correspondait pas à ce qu’un joueur de la sélection nationale doit être, en tant que leader, en refusant de s’entraîner et de travailler. La sélection est au-dessus de toute personne, on ne peut pas la prendre en otage. Quand un joueur dit qu’il est blessé, alors que le staff médical a fait des examens et dit qu’il peut jouer, ça ne va pas, même pour un match amical. Quand un joueur refuse de s’échauffer en seconde période, car il n’est pas content d’être remplaçant, ça ne va pas. La sélection nationale, tu es là à 100 %, ou tu n’y es pas», avait lancé le sélectionneur.

Droit dans ses bottes

Le Bosnien, plutôt borné lorsqu'il a une idée en tête, a une nouvelle fois laissé de côté le gaucher. Interrogé au micro du programme Tiki Taka Touzani aux Pays-Bas, le Lion de l'Atlas (40 sélections, 17 réalisations) s'est exprimé au sujet de son désaccord avec l'ancien coach du Paris SG. «Il a son point de vue et j'ai mon point de vue», a-t-il lâché avant de poursuivre. «On en est là aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. C'est la chose la plus importante pour moi». S'il n'en a pas trop dit, l'élégant technicien a en tout cas balayé l'idée d'un comportement déplacé avec ses partenaires.

«Je traite chaque joueur avec respect. Tous ceux qui me connaissent ou qui ont travaillé avec moi le savent. Mais c'est comme ça, qu'il en soit ainsi», a-t-il assuré, sans toutefois soulever les doutes au sujet de la nature du contentieux entre les deux hommes. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et des barrages pour le Mondial 2022 au Qatar, Hakim Ziyech, loin d'opérer un mea culpa, ne semble pas franchement s'être rapproché d'un retour avec le Maroc. Au grand dam de la majorité des supporters marocains.