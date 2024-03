La saison très étrange de l’Atlético de Madrid

L’invité surprise des quarts de finale de cette Ligue des Champions ? Le mot "surprise" est peut-être un peu fort, surtout qu’on parle d’un club habitué des derniers tours des compétitions européennes depuis plus de dix ans. Mais il faut dire que si on se fie aux prestations des troupes du Cholo en Liga, il est assez étonnant de les voir aussi loin dans la plus prestigieuse des compétitions de football de club. Ce week-end encore, les Colchoneros ont été battus par le FC Barcelone sur le lourd score de 3-0 ; la première défaite de la saison des Rojiblancos au Wanda Metropolitano.

La suite après cette publicité

Une défaite face à un autre cador qui aurait pu être anecdotique - surtout après la qualification face à l’Inter en milieu de semaine - mais qui avait déjà été précédée de contreperformances, face à Cadiz et Almeria notamment, équipes reléguées, et une élimination en Coupe du Roi face à l’Athletic. Des Basques qui sont d’ailleurs quatrièmes depuis ce week-end, laissant les Colchoneros à une décevante cinquième position en Liga, et ce alors que les Madrilènes avaient plutôt bien lancé leur saison, bien aidés par un excellent duo Griezmann-Morata. Derrière l’écurie de Bilbao et même derrière Girona au classement, l’Atlético de Madrid n’est clairement à la place qui est la sienne. Ou du moins, qui devrait être la sienne. Avec des conséquences potentiellement désastreuses sur le plan financier en cas de non-participation.

À lire

FC Barcelone : la rupture entre João Félix et l’Atlético de Madrid a atteint un point de non retour

La défense, le gros problème

C’est même la première fois dee l’ère Simeone qu’à cette époque de la saison, les Rojiblancos sont en dehors des positions européennes. Une question se pose, forcément : comment expliquer cette différence de niveau entre les deux compétitions ? Il y a, sans aucun doute, des considérations mentales à prendre en compte. Déjà largué de la course au titre en Liga, l’Atlético a probablement quelque peu baissé les bras, là où en Ligue des Champions, il n’y a pas le droit à l’erreur. Mais ce qui nous choque le plus - surtout pour une équipe de Diego Simeone - c’est la faiblesse de sa défense. Cela ne date pas d’aujourd’hui, puisque les Colchoneros traînent des soucis derrière depuis quelques saisons déjà, eux qui ont pourtant basé beaucoup de leurs succès sur une assise défensive imprenable. Avec des joueurs qui sous-performent comme Stefan Savic ou José Maria Giménez, les Colchoneros sont tout sauf sereins derrière.

La suite après cette publicité

Dès qu’un adversaire s’approche des derniers mètres, c’est la panique. Un constat un peu moins flagrant en Ligue des Champions, où les troupes de Simeone semblent globalement mieux en place sur le plan tactique et donnent la sensation de jouer avec plus d’intensité. Il y a aussi des blessures et un calendrier chargé qui oblige Simeone à faire certaines rotations, privilégiant la Ligue des Champions plutôt que la Liga. Un manque d’idées est aussi à signaler dans le secteur offensif, où les clubs espagnols savent déjà comment neutraliser le 3-5-2 du Cholo, alors que certains joueurs comme Rodrigo de Paul traversent une phase de méforme évidente. Clairement, s’il n’y a pas un gros changement, la seule option de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine pour les Colchoneros risque d’être de la gagner cette année…