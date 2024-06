Ruud van Nistelrooy vers un retour à Manchester United

Libre après une expérience de coach plutôt réussie au PSV Eindhoven, Ruud van Nistelrooy (47 ans) est resté sans club un an. Pouvant s’engager dans un nouveau projet, l’entraîneur néerlandais est envisagé du côté de Burnley qui a été relégué en Championship et qui a perdu son coach Vincent Kompany, néanmoins une autre option est sur la table selon The Telegraph.

En effet, Manchester United qui est en train de boucler une prolongation de son coach Erik ten Hag serait séduit par l’idée de faire venir Ruud van Nistelrooy comme adjoint. Ce dernier semble également réceptif à cette perspective de revenir chez les Red Devils après y avoir évolué comme joueur entre 2001 et 2006.