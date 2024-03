OM : Aubameyang dans un cercle très fermé avec Messi, CR7 et Lewandowski !

Si l’OM a opéré un redressement spectaculaire depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le club phocéen, actuel 7e de Ligue 1 à trois points du podium, peut aussi compter sur la forme olympique de Pierre-Emerick Aubameyang (23 buts et 8 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues) et 11 buts en Ligue 1 dont 5 sur les 3 derniers matches.

La suite après cette publicité

Des statistiques qui n’ont rien d’étonnantes à en juger de la régularité du garçon depuis ses débuts avec le LOSC en 2009/10 en Ligue 1 en 2009/10. Selon Opta, l’attaquant marseillais de 34 ans, qui totalise déjà 11 buts cette saison, a atteint la barre des 10 buts lors d’une même saison à 12 reprises dans les 5 grands championnats européens sous les couleurs de Saint-Etienne, du Borussia Dortmund, d’Arsenal et du Barça. Sur cette période, seuls 3 joueurs, et non des moindres, affichent un plus haut total : Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (13 fois chacun).