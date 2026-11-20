Comme prévu, les prolongations se poursuivent au Real Madrid. Après celles d’Arda Güler et d’Aurélien Tchouameni, la Casa Blanca vient d’annoncer celle de Thibaut Courtois. Joueur du Real Madrid depuis 2018, le gardien belge âgé de 34 ans a prolongé son contrat d’une année, soit jusqu’en 2028.

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« Le Real Madrid C. F. et Thibaut Courtois ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2028. Thibaut Courtois a rejoint le Real Madrid en 2018. Au cours de ses neuf saisons sous nos couleurs, il a disputé 348 matchs et remporté 14 titres : 2 Ligues des champions, 3 Coupes du monde des clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 3 championnats d’Espagne, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d’Espagne », indique le communiqué.