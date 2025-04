Les détails autour de la mort de Kevin Campbell, légende d’Arsenal

Décédé en juin dernier, Kevin Campbell continue de faire parler de lui, même après sa mort, les circonstances autour de son décès restant floues. Le médecin légiste de la région de Manchester, Zak Goldberg, a appris que l’ancien joueur d’Everton et d’Arsenal avait perdu 10 kilos entre janvier et mai de l’année dernière, la chute la plus rapide ayant eu lieu dans les semaines précédant sa mort. Une perte de poids causée par une infection cardiaque rare qui, selon l’IRM, aurait dû être détectée plus tôt.

Le professeur Peter Shelby, médecin consultant de l’hôpital, a déclaré aux inspecteurs en charge de l’enquête : «Comment se fait-il qu’un homme qui, quelques mois auparavant, était en parfaite santé, se soit soudainement détérioré ? Il aurait fallu un peu plus de curiosité.» Le médecin a ajouté que l’hôpital pourrait également mieux analyser l’évolution du poids des patients. Une dernière analyse sanguine, effectuée après que les médecins eurent décidé qu’il n’y avait plus rien à faire pour le sauver, a révélé une endocardite, infection d’une valve cardiaque jusque-là non diagnostiquée. Mais le médecin légiste a estimé que la détecter plus tôt ne lui aurait pas sauvé la vie. Son état nécessitait une opération à cœur ouvert, opération à laquelle Campbell aurait, de toute façon, été trop malade pour survivre.