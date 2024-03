JO : l’OL, Toulouse et Montpellier vont jouer le jeu

C’est le sujet de ces derniers jours en France. À quelques mois des Jeux olympiques de Paris, Thierry Henry se creuse la tête pour composer sa liste. L’époque où les Français se mettaient à rêver d’une liste XXL semble désormais lointaine puisque les clubs vont, comme en 2021 à Tokyo, bloquer leur joueur puisque le tournoi olympique n’est pas une date FIFA. Ce mercredi, Florian Maurice, directeur sportif de Rennes, a déjà expliqué qu’il ne comptait pas laisser partir ses joueurs cet été.

Une annonce qui avait de quoi surprendre à la FFF qui avait tenu une réunion en octobre dernier pour évoquer ce sujet. Dans son journal, L’Équipe explique d’ailleurs que Toulouse et Montpellier ont déjà confirmé qu’ils allaient jouer le jeu et libérer les joueurs appelés en sélection. Ce sera aussi le cas de l’OL dans ce dossier. En revanche, Nantes et Clermont ont expliqué ne pas encore avoir décidé. Mais la FFF peut au moins compter sur trois premiers clubs.