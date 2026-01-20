La sortie fracassante du fils de David Beckham sur son père

Le fils de l’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid, Brooklyn Beckham, a brisé le silence dans une déclaration très virulente publiée sur ses réseaux sociaux, relayée par Marca. Le fils aîné de David et Victoria Beckham affirme avoir décidé de prendre la parole « pour la première fois de sa vie » afin de se défendre face à ce qu’il décrit comme des années de contrôle familial et médiatique. « Je suis resté silencieux pendant des années pour protéger ma vie privée, mais mes parents et leur entourage ont continué à alimenter la presse. Je n’avais plus d’autre choix que de rétablir la vérité », explique-t-il, assurant ne pas chercher l’apaisement : « je ne veux pas me réconcilier avec ma famille. Je m’affirme enfin. »

Dans cette prise de position rare et frontale, Brooklyn Beckham cible surtout l’impact de cette situation sur sa vie personnelle et son couple avec Nicola Peltz. Il accuse ses parents d’avoir voulu « contrôler le récit » autour de leur famille et même de tenter de fragiliser sa relation. « L’idée que ma femme me contrôle est totalement fausse. C’est ma famille qui m’a contrôlé pendant la majeure partie de ma vie », affirme-t-il, dénonçant un manque de respect répété envers son épouse. Selon lui, le nom Beckham serait devenu « une marque qui passe avant tout », au détriment des liens familiaux authentiques. Une sortie médiatique forte, qui marque une rupture assumée…