Real Madrid : Edouard Mendy admire Karim Benzema

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy s'est pris au jeu des questions-réponses avec de jeunes joueurs du RC Argenteuil (Val-d'Oise). Le champion d'Afrique 2021 avec le Sénégal en a profité pour couvrir d'éloges le numéro 9 du Real Madrid Karim Benzema, qu'il considère comme le meilleur adversaire qu'il ait pu affronter sur le rectangle vert.

«L'attaquant le plus fort que j'ai affronté ? Je pense que c'est Benzema. A l'heure actuelle, avec Lewandowski et Mbappé, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il tient le Real Madrid depuis de nombreuses années maintenant. On a l'impression que plus l'âge, plus il se bonifie. Honnêtement, je pense qu'il est le meilleur attaquant que j'ai affronté», a-t-il raconté durant l'interview.