Affaire Neymar-Mbappé : réunion de crise au PSG

Y'aurait-il de l'eau dans le gaz au Paris Saint-Germain ? Sportivement, tout se passe comme sur des roulettes depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc rouge et bleu ainsi que celle de Luis Campos dans le rôle de conseiller sportif du président parisien, Nasser Al-Khelaïfi. Mais la large victoire contre le MHSC (5-2) samedi, lors de la 2ème journée de Ligue 1, a peut-être marqué une étape importante dans la nouvelle ère francilienne.

Alors que le retour de Kylian Mbappé était attendu de pied ferme par le Parc des Princes et les observateurs du ballon rond, la soirée aurait pu être plus idyllique pour le Bondynois, malgré tout buteur et auteur d'une partie plus que correcte. Son coéquipier Neymar Jr a lui enflammé l'enceinte parisienne, confirmant un peu plus son grand retour au premier plan avec le PSG. Mais voilà, en première période, le Français a manqué un penalty, avant que le Brésilien ne tente ensuite sa chance avec plus de réussite. Un scénario ayant entraîné des réactions polémiques de Neymar sur les réseaux sociaux.

Une réunion d'urgence sous fond de tensions ?

L'Espagne n'en demandait pas tant pour se régaler de ces détails croustillants, mais la direction du Paris SG va prendre ce début d'affaire à bras le corps. Nos confrères de L'Équipe révèlent ainsi ce dimanche qu'une réunion va être organisé dans les prochaines heures à ce sujet. Les deux joueurs seront bien évidemment présents, tout comme Christophe Galtier et Luis Campos. L'objectif étant de passer le plus rapidement possible à autre chose, précise le quotidien sportif.

Le journal va plus loin et assure que du côté de Kylian Mbappé, l'heure n'est pas à la surenchère, d'autant plus qu'il s'agit, selon lui, d'une histoire entre le PSG et Neymar. Reste maintenant à savoir comment les nouveaux décideurs parisiens vont gérer cette affaire, alors que, toujours selon L'Équipe, KM7 ne serait pas contre l'idée d'un départ de l'ancienne star du Barça cet été, ou du moins qu'il ne s'y opposerait pas. De quoi agiter les derniers jours du mercato estival ?