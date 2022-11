Premier League : Arsenal enfonce les Wolves et prend le large en tête du classement

Après la défaite de Manchester City contre Brentford en toute fin de rencontre, Arsenal avait une grosse opportunité pour prendre le large avant la Coupe du monde 2022 et cette longue trêve internationale. Pour y parvenir, Mikel Arteta a concocté le même 4-2-3-1, vainqueur face à Chelsea lors du dernier match. Odegaard, Saka, Martinelli et Jesus étaient donc alignés en attaque face à des Wolves désireux de sortir de la zone rouge.

Et rapidement, Wolverhampton s'est procuré la première occasion de la rencontre, mais Guedes, puis Traoré voyaient leur tentative être contrée par la défense londonienne (7e). Au cours de la première mi-temps, les Wolves dominaient les débats et étaient proches d'ouvrir le score avant la pause grâce à Guedes, mais Gabriel taclait pour sauver les siens, avec succès (44e). Finalement, la seule occasion franche des Gunners était cette frappe de Jesus, écrasée sur la barre transversale (36e).

Rien n'arrête les Gunners

Mais cette saison, Arsenal a de la ressource et sait trouver le moyen de se sortir de certaines situations délicates. Après une première période ratée, les hommes d'Arteta démarraient mieux ce second acte. Cela s'est d'ailleurs vite confirmé, puisque sur leur première action construite, Jesus transmettait parfaitement vers Vieira, avant que le Brésilien ne lâche un ballon piqué... catapultée dans les files par Ødegaard (1-0, 55e).

En fin de partie, Ødegaard, d'une belle frappe enroulée à ras-de-terre, s'offrait un doublé et assurait la victoire aux Gunners (2-0, 76e). Inéluctables, les Londoniens terminent parfaitement cette première partie du Championnat avec cinq points d'avance sur Manchester City. Avant la Coupe du monde, les Gunners peuvent rêver grand cette saison. En revanche, Wolverhampton sombre un peu plus et tentera de revenir en décembre et sortir de cette place de lanterne rouge avec un nouvel entraîneur : Julen Lopetegui.