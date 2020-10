Olympiakos-OM : les compos probables

La suite après cette publicité

Une si longue attente. Après sept ans de disette, l'Olympique de Marseille fête ce mercredi ses retrouvailles avec la Ligue des Champions. Les hommes d'André Villas-Boas démarrent cette campagne sur la pelouse de l'Olympiakos, champion de Grèce et vainqueur de la Coupe de Grèce la saison passée. Habitués des joutes européennes, les Hellènes attendent de pied ferme les Phocéens au Stade Karaiskakis. Le Portugais José Sa gardera les buts derrière une défense à quatre.

Ruben Semedo et Ousseynou Ba formeront la charnière centrale. Le Brésilien Rafinha, passé par le Bayern Munich notamment, évoluera à droite. Un doute existe à gauche entre l'expérimenté José Holebas et le prometteur Ruben Vinagre, prêté par Wolverhampton. Dans l'entrejeu, en l'absence de Mady Camara, blessé, on devrait retrouver l'ancien Stéphanois Yann M'Vila, débarqué cet été dans le Pirée. L'international tricolore serait associé à Andreas Bouchalakis.

Retour au 4-3-3 ?

À l'animation offensive, une ligne de trois, avec Konstantinos Fortounis, l'ex de l'OM Matthieu Valbuena et Lazar Randjelovic. Enfin, Youssef El Arabi, l'ancien Caennais, sera chargé de tenir la pointe de l'attaque. Côté marseillais, AVB se dirige vers un retour au 4-3-3. Steve Mandanda sera évidemment dans les cages, avec le brassard.

Devant lui, une défense à quatre, avec, de droite à gauche, Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Pour remplacer Boubacar Kamara blessé au poste de sentinelle, l'expérimenté Kevin Strootman tient la corde. Valentin Rongier et Michael Cuisance l'épauleront, tandis que le duo Florian Thauvin-Dimitri Payet se chargera d'alimenter Dario Benedetto en bons ballons.