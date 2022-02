Qui pour succéder à Diego Simeone sur le banc de l'Atlético de Madrid ?

La suite après cette publicité

«La situation dans laquelle nous nous trouvons est alarmante. Ce n'est pas la position dans laquelle nous devrions être dans ce club. Il ne suffit pas d'en parler. Nous devons élever le niveau si nous voulons accéder à la Ligue des Champions.» La réaction à chaud du gardien de but slovène Jan Oblak après la déroute à domicile face à la lanterne rouge Levante (0-1). Un résultat qui non seulement avait alerté les joueurs madrilènes, mais avait également fragilisé la position du pilote aux commandes : Diego Simeone.

L'entraîneur argentin semble déjà contesté depuis le début de cette semaine par les médias espagnols, dont la Cadena SER annonçant que l'Argentin ne sentait pas un soutien unanime en interne. De plus, sa relation dégradée avec le directeur sportif Andrea Berta confirmant la position compliquée du technicien de 51 ans sur le banc des Colchoneros. S'il a été l'homme à qui on devait la montée en puissance de l'Atlético depuis son arrivée en 2011, son aventure rojiblanca pourrait bien arriver à son terme cette saison...

Ernesto Valverde favori

Mais si la direction tente tant bien que mal de garder sa confiance envers l'ancien joueur de Séville et de l'Inter Milan, elle serait déjà à la recherche de son successeur si la situation sportive s'empire au fil des prochaines semaines. Selon les informations de Mundo Deportivo, le board madrilène penserait à l'ancien entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde pour redresser l'équipe dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions en championnat. Sans club depuis son limogeage du Barça en janvier 2020, l'Espagnol de 58 ans reste un entraîneur d'expérience en Liga, lui qui a déjà entraîné l'Athletic Club, Villarreal et Valence entre autres.

Mais il n'est pas la seule option des dirigeants : le média catalan ajoute que Luis Enrique, actuellement sélectionneur de l'Espagne, plairait également au Wanda Metropolitano. Quant aux pistes à l'étranger, on parle du Portugais Jorge Jesus, libre après son départ du Benfica, ou encore de Marcelo Gallardo, qui avait pourtant annoncé qu'il restait sur le banc de River Plate jusqu'à la fin de son contrat en décembre 2022. Enfin, l'Atlético envisagerait même des coaches en Italie, dont l'arrivée paraît plus improbable (Stefano Pioli, Simone Inzaghi). Pour le moment, El Cholo est toujours en place et devra aller chercher la victoire à tout prix à Osasuna pour ne pas signer la fin de son ère avec les Rouge-et-Blanc...