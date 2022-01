Elche-Real Madrid : les compositions officielles sont tombées !

À l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe du Roi et en attendant l'affiche entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone prévue à 21h30, Elche accueille le Real Madrid ce jeudi à 19 heures. Au Martinez Valero, les Merengues s'avancent comme les grandissimes favoris au regard de la dynamique actuelle des deux formations. Solide leader de Liga et récent vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, le Real espère ainsi continuer sa route dans cette compétition. Méfiance tout de même face à des Franjiverdes pointant à la quinzième place mais restant sur deux victoires consécutives en championnat.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti, privé de Courtois, Militao, Vallejo, Asensio, Carvajal, Diaz ou encore Benzema, aligne malgré tout un 4-3-3 très compétitif. Dans les buts, Lunin, habituel n°2 et titulaire lors du tour précédent, sera une nouvelle fois présent en tant que dernier rempart madrilène. Devant lui, Marcelo, Alaba, Nacho et Vasquez forment le quatuor défensif. Au milieu, Kroos et Valverde débuteront aux côtés de Camavinga. Pour finir, sur le front de l'attaque, Rodrygo et l'inévitable Vinicius seront chargés d'alimenter Jovic dans un rôle de numéro 9. En face, Francisco Rodriguez opte lui pour un 4-4-2. Devant Werner, Palacios, Nwankwo, Gonzalez et Mojica sont alignés en défense. Dans l'entrejeu, Gumbau et Guti sont bien accompagnés par Josan et Fidel. Enfin, sur le plan offensif, Carrillo et Pérez sont associés.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Real Madrid : Lunin – Marcelo, Alaba, Nacho, Vasquez – Kroos, Valverde, Camavinga – Vinicius, Jovic, Rodrygo.

Elche : Werner - Palacios, Nwankwo, Gonzalez, Mojica - Josan, Gumbau, Guti, Fidel - Carrillo, Pérez.