Mariano Diaz pourrait rebondir en Turquie

A l'été 2018, après une belle saison à l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz décidait de retourner au Real Madrid. Là-bas, il ne parviendra jamais à s'imposer et cette saison il n'a pris part qu'à onze rencontre du club espagnol, pour un seul but et une seule passe décisive. Selon Marca, il aurait indiqué à sa direction sa volonté de quitter le club.

Celui qui compte une sélection avec la République Dominicaine, pourrait rebondir en Turquie. En effet, selon AS, Fenerbahçe et son entraineur Jorge Jesus serait intéressé par son profil et pourrait lui proposer un salaire de 4M€. Le joueur en réclamerait 5M€.