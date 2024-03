Maroc : Faouzi Lekjaa revient sur l’échec Lamine Yamal et évoque le cas Brahim Diaz

Le football marocain évolue à vitesse grand V. Quatrièmes de la dernière Coupe du monde au Qatar, les Marocains organiseront la CAN en 2025, puis avec le Portugal et l’Espagne la Coupe du monde 2030. Constructions de stades, restructuration de l’équipe… les Lions de l’Atlas parviennent également à enrôler davantage de binationaux. Pour ce premier rassemblement de l’année 2024, Walid Regragui peut compter sur Brahim Díaz (24 ans), très en forme au Real Madrid lors des dernières semaines. Dans Marca, Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), explique pourquoi le joueur du Real a choisi de représenter le Maroc en sélection : « il ne s’agit pas de convaincre, il s’agit d’expliquer aux joueurs le projet que le Maroc a pour eux. Et puis c’est la personne qui décide. Notre projet est très séduisant : jouer la Coupe d’Afrique 2025 à domicile ; la Coupe du Monde 2026 ; et la Coupe du monde 2030, également à domicile ». Il ne comprend pas les critiques en Espagne considérant cette décision comme antipatriotique. « Comment un garçon ne peut-il pas être un patriote s’il aime l’Espagne, joue à Madrid, y vit… !? Le fait est qu’il aime aussi le Maroc, avec de sa famille (sa grand-mère paternelle)». Le président de la FRMF s’est également expliqué sur le dossier Lamine Yamal.

« Nous avons rencontré ses parents [le père est marocain et la mère est équato-guinéenne]. Nous lui avons fait part de notre projet ainsi qu’à la famille, mais Lamine était déjà convaincu de partir avec l’Espagne. Et nous vous souhaitons bonne chance et bon travail. L’Espagne et le Maroc sont séparés de 14 kilomètres et il est normal que cela se produise. Je respecte le choix de Lamine et je respecte celui de Brahim. (…) Brahim ne sera pas le dernier joueur qui choisira le Maroc ou vice-versa. Nous sommes dans un monde sans frontières » a-t-il prévenu au média madrilène. De nombreux binationaux espagnols, mais aussi français sont dans le même cas que le jeune joueur du Barça.