Girona - FC Barcelone : les compositions officielles

Pour la 19ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace ce samedi après-midi à Girona pour un derby catalan au stade Municipal de Montilivi (rencontre à suivre en direct sur FM). C’est en tant que leader du championnat et avec 3 points d’avance sur le Real Madrid que les joueurs de Xavi affrontent Girona. Invaincus depuis la reprise et avec un trophée en poche (la SuperCoupe d’Espagne remportée contre le Real Betis), les Barcelonais doivent continuer leur route vers un titre qui leur échappe depuis 2019. Les Catalans viennent aussi de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Roi en éliminant la Real Sociedad et filent peut-être encore vers un titre. Pour garder son avance sur le Real, Xavi doit se passer de Lewandowski et Ferran Torres suspendus. C’est Ansu Fati qui occupera la pointe de l’attaque avec Raphinha et Dembélé. Pedri sur le banc. Araujo-Eric Garcia pour la charnière centrale, Koundé à droite.

À domicile, Girona peut agrandir son matelas d’avance sur la zone de relégation. 12èmes avec 4 points d’avance sur le Celta Vigo, 18ème, les hommes de Michel peuvent réaliser un grand coup ce samedi après-midi en remportant leur premier derby catalan en championnat, en battant un grand club comme le Barça et en prenant encore plus d’avance sur la zone rouge. Pour cette triple mission, Michel aligne son 4-5-1, Yan Couto et Arnau sur le côté droit, Miguel et Riquelme à gauche. Romeu pour protéger sa défense avec Herrera et Garcia. Castellanos sera en pointe pour faire mal à Ter Stegen et la défense barcelonaise.

Les compositions d’équipes :

Girona : Gazzaniga - Arnau, Bernardo, Juanpe (cap.), Miguel - Yan Couto, Herrera, Romeu, Garcia, Riquelme - Castellanos.

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Eric Garcia, M.Alonso - Gavi, Busquets (cap.), De Jong - Dembélé, Ansu Fati, Raphinha.