PSG : l’anecdote croustillante de Yohan Cabaye sur Zlatan Ibrahimovic

Alors que la finale de la Coupe de France a lieu ce samedi soir entre Nantes, le tenant du titre, et Toulouse au Stade de France, Yohan Cabaye, désormais à la retraite depuis son départ de Saint-Etienne à la fin de la dernière saison, est revenu sur une anecdote pour le moins croustillante avec son coéquipier de l’époque au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic. Avant d’affronter les Verts en 2015 en demi-finale de Coupe de France, les deux joueurs ont eu un échange savoureux et prémonitoire, comme il l’a confié à nos confrères de L’Équipe lors d’une interview.

«À Paris, la veille de la demi-finale de Coupe de France contre Saint-Étienne, j’arrive sur le terrain d’entraînement en même temps qu’Ibra. Il me dit : 'salut Yo, ça va ?' Je lui réponds naturellement : 'oui, et toi ?' Il me balance alors : 'moi, je vais très bien. Je sais que demain je vais mettre trois buts et on va aller en finale.' Le lendemain, il a mis trois buts et on est allé en finale (le PSG s’était imposé 4-1 en 2015, ndlr)», a notamment déclaré l’ancien international français (48 sélections, 4 réalisations).

